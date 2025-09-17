OFERTA
Sorteig OCINE amb Segre | SETEMBRE
Sorteig del mes de setembre amb OCINE, 5 entrades dobles.
OFERTA SUBSCRIPTOR
Sorteig 5 entrades dobles
Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 30 de setembre. El 1 de d'octubre publicarem els guanyadors.
OCINE PREMIUM LLEIDA
Carrer de Pere de Cabrera, 8,
25001 Lleida
www.ocinepremiumlleida.es
- Requisits
Registrar-se a Ocine Fidelity Plus de manera totalment gratuïta. Mostrant a la taquilla en cas de ser la persona premiada, que està registrat a Ocine Fidelity Plus
- Condicions
Vàlid per a totes les pel·lícules sense excepció, però no vàlid per a esdeveniments ni projeccions especials.
Validesa des del 8 fins al 31 d'octubre de 2025, de dilluns a diumenge.
Suplements no inclosos (3D – suplement 2€ / Dolby Atmos – suplement 1€).
AVANTATGES FIDELITY
Què és la targeta Fidelity?
És una targeta digital, que t’ofereix múltiples avantatges com els que has vist anteriorment i encara molts més (invitacions a esdeveniments especials en primícia, etc.).
Quines són les avantatges als que puc aspirar?
Acumulació de punts amb cada compra que facis a OCINE, que podràs descanviar per premis i serveis. Cada euro equival a un punt.
Accedir a promocions i altres descomptes exclusius per ser client Fidelity Plus. Hauràs de parar atenció al teu correu electrònic!
Format de la targeta
Com fer-la servir?
.
És tan senzill com presentar-la cada vegada que facis una compra a OCINE, ja sigui d'entrades o de bar i per la via que més et convingui (taquilla, quiosc o compra online / APP).
Participant en aquest sorteig accepto les següents bases.
