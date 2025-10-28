OLGA BENITO A L'ORFEÓ

OFERTA
ORFEÓ LLEIDATÀ
Carrer Sant Martí, 60, 62,
25004 Lleida
973 23 35 54
orfeolleidata.cat
OLGA BENITO, arpa
16/11/2025 19:00 h
15€ / abonament
Espai Orfeó
Espai Clàssica - Temporada Estable
L’ARPA ENTRE FRANÇA I CATALUNYA
L’arpa entre França i Catalunya proposa un viatge sonor que explora la riquesa de dues tradicions musicals mitjançant les sonoritats i particularitats de l’arpa. El repertori inclou obres originals per a arpa així com adaptacions, evidenciant-ne la gran versatilitat. El programa s’obre amb la Suite en estil Antic de Frederic Alfonso, de 1928 i dedicada a l’arpista i pedagoga Rosa Balcells, figura clau en la promoció de l’arpa a Catalunya al segle XX. A continuació, les peces s’alternen entre compositors catalans i francesos, des d’obres essencials del repertori virtuós com Le jardin mouillé de Jacques de la Presle, fins a obres pianístiques, com la Dansa oriental d’Enric Granados i el famós Clair de lune de Claude Debussy. També es podrà gaudir de Pessebres de Frederic Mompou, amb la seva atmosfera contemplativa i poètica, i de la música expressiva del jove compositor francès Corentin Boissier, amb L’enfance de l’art, que explora diferents paisatges sonors i emocionals. El programa es clou amb Fantasia sobre un tema de Haydn de Marcel Grandjany, un dels grans noms de l’arpa del segle XX.
