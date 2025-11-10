Anna Grenzner amb SEGRE

OFERTA
ESPAI ORFEÓ
Carrer Sant Martí, 60, 62,
25004 Lleida
973 23 35 54
orfeolleidata.cat
ANNA GREZNER, violoncel i electrònica
30/11/2025 19:00 h
15€ / abonament
Espai Orfeó
Espai Clàssica - Temporada Estable
A BODY TO THE WORLD
A body to the world (Un cos cap al món) és un concert escènic i multimèdia amb música de nova creació, performance i text. A través d’un instrument ampliat, desenvolupat en cooperació entre el compositor suec-alemany Henrik Ajax, la violoncel·lista catalana resident a Àustria Anna Grenzner com a cos-subjecte explora formes de connexió (visual i sonora) amb el món exterior. El programa inclou música de dos compositors catalans, Gerard Erruz i Víctor Morató, i dos nous encàrrecs a Juta Pranulyté i Hernik Ajax. A través d’aquestes col·laboracions, composició i improvisació entren en un diàleg que posa en relleu els espais entre categories de pensament i creació preestablertes, mentre que els fils suggereixen un espai de relació no binari entre intèrpret i públic, individu i alteritat, cos i món.
