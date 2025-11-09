MOBILITAT
La Generalitat construirà una autovia a la carretera C-13 entre Lleida i Balaguer
Atén una petició històrica d’alcaldes i entitats i prolongarà el desdoblament actual entre Vilanova de la Barca i Térmens
La Generalitat ha començat l’estudi per convertir la C-13 en autovia entre Lleida i Balaguer. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ho va anunciar ahir a la capital de la Noguera, on va acudir per exposar el pla d’acció de l’Executiu català. Això suposa descartar la construcció a l’actual carretera d’un carril central per a avançaments, una opció coneguda com 2+1 que el Govern va sospesar durant anys al ser més econòmica que el desdoblament. Aquesta alternativa va xocar amb el rebuig frontal dels ajuntaments, consells comarcals, Diputació, patronal i sindicats, que es van mobilitzar per reclamar una via ràpida de dos calçades entre la capital del Segrià i la de la Noguera.
L’alcaldessa de Balaguer, Lorena González (PSC), va mostrar la seua satisfacció per l’inici dels estudis per transformar la C-13 en autovia, ja que “era una reivindicació històrica de tots els sectors econòmics i dels ajuntaments implicats, de diferent signe polític”. Actualment només està desdoblat un tram de 5 quilòmetres entre Vilanova de la Barca i Térmens i ara per ara no hi ha cap data prevista per reprendre les obres.
Balaguer va encapçalar en el seu dia l’oposició al carril central a la C-13. L’alcaldessa va afirmar llavors que no calia gastar diners en més informes. Va reclamar l’autovia fins a Lleida prevista des de feia més d’una dècada i que la seua ciutat rebés “el mateix tracte que la resta de capitals de comarca del pla, que sí que estan connectades amb una via ràpida”. A mitjans de juliol, el nou pla d’infraestructures de la Generalitat va deixar al marge la solució per al tram pendent de l’autovia de Lleida a Balaguer per la C-13 al no tenir una decisió presa. Val a recordar que la Generalitat planteja convertir en 2+1 carreteres com la C-12 a Lleida i Tarragona, mentre que l’Estat planteja fer-ho a l’N-230.
Durant la seua visita a Balaguer, Vila va anunciar també l’ampliació de l’escola Mont-roig amb dos nous edificis. Les famílies de l’alumnat van protestar a l’inici d’aquest curs escolar, ja que fa 15 anys que reclamen la segona fase de les obres per substituir els barracons. Consideren que els mòduls prefabricats no permeten desenvolupar les classes en condicions adequades.
Per la seua part, la paera en cap va assenyalar que aviat es disposarà del conveni per licitar, adjudicar i començar les obres de les noves instal·lacions del col·legi.
Ampliació de l’estació de busos i millora del Parc Astronòmic
El conseller també va destacar millores en la mobilitat i el transport a Ponent, amb la nova estació d’autobusos de Lleida ciutat i l’ampliació de la de Balaguer per prestar millor servei als usuaris. Vila també es va referir a les actuacions al Parc Astronòmic del Montsec amb la incorporació d’un nou telescopi que permetrà observacions diürnes i nocturnes.
Respecte al departament de Política Lingüística, el conseller es va referir a un increment del personal del Consorci per la Normalització Lingüística i l’ampliació de l’oferta formativa. Segons va assegurar, prop de 400 persones estan aprenent català actualment a la comarca gràcies a l’augment de cursos disponibles. En aquest sentit, va indicar que també es treballa per un ús més gran del català en conselleries com la de Justícia amb la traducció de sentències.