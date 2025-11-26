OFERTA
THE SOUTH CAROLINA GOSPEL CHOIR
SORTEIG DUES ENTRADES DOBLES
OFERTA SUBSCRIPTORS
Sorteig dos entrades dobles
Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 9 de desembre. El 10 publicarem els guanyadors.
Teatre de La Llotja
Avinguda de Tortosa, 6
25005 Lleida
973 23 96 98
teatredelallotja.cat
THE SOUTH CAROLINA GOSPEL CHOIR
Data: 12 de desembre de 2025
Lloc: Teatre de la Llotja
Hora: 21.00 h
Preu: 20-49€ entrada general
Grans del Gospel, la marca del gospel en el Món, després de produir concerts dedicats a grans figures de la música negra com Aretha Franklin, Withney Houston y B.B. King, rendirà tribut en The Soul Of Gospel Tour a una tradició, el Soul, que vatenir una gran influència en la música popular del segle XX. El repertori del concert, a càrrec de The South Carolina Gospel Choir dirigida por el Reverend Michael Brown, incluirà una selecció de temes del soul y del gospel interpretats amb l'inconfusible estil urbà d'aquesta gran coral de Carolina del Sud.
25005 Lleida
973 23 96 98
teatredelallotja.cat
THE SOUTH CAROLINA GOSPEL CHOIR
Data: 12 de desembre de 2025
Lloc: Teatre de la Llotja
Hora: 21.00 h
Preu: 20-49€ entrada general
Grans del Gospel, la marca del gospel en el Món, després de produir concerts dedicats a grans figures de la música negra com Aretha Franklin, Withney Houston y B.B. King, rendirà tribut en The Soul Of Gospel Tour a una tradició, el Soul, que vatenir una gran influència en la música popular del segle XX. El repertori del concert, a càrrec de The South Carolina Gospel Choir dirigida por el Reverend Michael Brown, incluirà una selecció de temes del soul y del gospel interpretats amb l'inconfusible estil urbà d'aquesta gran coral de Carolina del Sud.