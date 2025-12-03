OFERTA
CHRISTMAS HITS A LA LLOTJA
Sorteig tres entrades dobles
OFERTA SUBSCRIPTORS
Sorteig tres entrades dobles
Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 18 de desembre. El 19 publicarem els guanyadors.
Teatre de La Llotja
Avinguda de Tortosa, 6
25005 Lleida
973 23 96 98
teatredelallotja.cat
CHRISTMAS & HITS - Fundació Orfeó Lleidatà
Data: 21 de desembre de 2025
Lloc: Teatre de la Llotja
Hora: 19.00 h
Preu: 25€ entrada general
L’espectacle més exitós de l’Orfeó Lleidatà amb més d’una dècada i milers d’espectadors, torna ple d’energia positiva per a seguir revolucionant la música coral amb grans èxits del pop i el rock sense oblidar les versions de temes nadalencs de tots els temps. Un viatge musical intergeneracional, des del anys 50 del segle passat fins a l’actualitat, conduït per Ferran Aixalà i Jordi Huete.
El Christmas 2025, sota la batuta de Pol Pastor, compta amb la col·laboració especial del Cor Jove de l’Orfeó Lleidatà, dirigit per Bernat Giribet, i l’acompanyament instrumental de Josep Maria López a la bateria, Jordi Rexach al baix elèctric, Carlos Cerezo a la guitarra elèctrica i el mateix Pol Pastor al piano.
25005 Lleida
973 23 96 98
teatredelallotja.cat
CHRISTMAS & HITS - Fundació Orfeó Lleidatà
Data: 21 de desembre de 2025
Lloc: Teatre de la Llotja
Hora: 19.00 h
Preu: 25€ entrada general
L’espectacle més exitós de l’Orfeó Lleidatà amb més d’una dècada i milers d’espectadors, torna ple d’energia positiva per a seguir revolucionant la música coral amb grans èxits del pop i el rock sense oblidar les versions de temes nadalencs de tots els temps. Un viatge musical intergeneracional, des del anys 50 del segle passat fins a l’actualitat, conduït per Ferran Aixalà i Jordi Huete.
El Christmas 2025, sota la batuta de Pol Pastor, compta amb la col·laboració especial del Cor Jove de l’Orfeó Lleidatà, dirigit per Bernat Giribet, i l’acompanyament instrumental de Josep Maria López a la bateria, Jordi Rexach al baix elèctric, Carlos Cerezo a la guitarra elèctrica i el mateix Pol Pastor al piano.