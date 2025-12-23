OFERTA
CAFÈ D’ALGER en concert
Sortegem dues entrades dobles
Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 13 de gener. El 14 publicarem els guanyadors.
ESPAI ORFEÓ
Carrer Sant Martí, 60, 62,
25004 Lleida
973 23 35 54
orfeolleidata.cat
Cafè d'Alger en concert
16/01/2026 22:00 h
15€ / 12€
Espai Orfeó
Casa de la Música - Temporada Estable
Liderat per Yacine Belahcéne a la dérbouka i veu i acompanyat per Marc Serrats a la guitarra i Gabriel Fletcher a la guitarra elèctrica, l’espectacle del Cafè d’Alger proposa un viatge per la música chaâbi i altres sonoritats populars algerianes.
Les cançons del seu espectacle són interpretades en català, francès, àrab i amazic, fusionant ritmes tradicionals d’Algeria amb influències del rocksteady, el folk i la cançó d’autor, creant una atmosfera festiva, íntima i compromesa.
