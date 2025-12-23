SEGRE

CAFÈ D’ALGER en concert

16/01/2026 22:00 h - Espai Orfeó

Sorteig dues entrades dobles

Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 13 de gener. El 14 publicarem els guanyadors.

ESPAI ORFEÓ

Carrer Sant Martí, 60, 62,
25004 Lleida
​973 23 35 54
​orfeolleidata.cat

Cafè d'Alger en concert
16/01/2026 22:00 h
15€ / 12€
Espai Orfeó
Casa de la Música - Temporada Estable

​Liderat per Yacine Belahcéne a la dérbouka i veu i acompanyat per Marc Serrats a la guitarra i Gabriel Fletcher a la guitarra elèctrica, l’espectacle del Cafè d’Alger proposa un viatge per la música chaâbi i altres sonoritats populars algerianes.

Les cançons del seu espectacle són interpretades en català, francès, àrab i amazic, fusionant ritmes tradicionals d’Algeria amb influències del rocksteady, el folk i la cançó d’autor, creant una atmosfera festiva, íntima i compromesa.

