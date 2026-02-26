OFERTA
Teatre de la Llotja
Avinguda de Tortosa, 6
25005 Lleida
973 23 96 98
teatredelallotja.cat
bROTHERS iN bAND - dIRE sTRAITS
Data: 13 de març de 2026
Lloc: Teatre de la Llotja
Hora: 21.00 h
Preu: 48€ entrada general
Durada: 2h 15m
Després de triomfar en les seves gires per Europa i Sud-amèrica amb els seus anteriors espectacles,
recreant les diferents etapes de la banda de Mark Knopfler, bROTHERS iN bAND torna a Lleida per presentar dIRE sTRAITS – BROTHERS IN ARMS 40th Anniversary Tribute Tour.
Un nou espectacle que commemora l’icònic àlbum i gira Brothers in Arms,
recreant amb tot detall la impressionant gira que va portar Dire Straits a conquerir el món
durant els anys 1985 i 1986, amb una posada en escena espectacular i un repertori seleccionat amb cura,
que inclou les grans interpretacions de la banda de Mark Knopfler d’aquella inoblidable etapa.
Dire Straits és més que una banda: és una llegenda en la història de la música moderna entre els anys
1978 i 1992, i bROTHERS iN bAND és molt més que una simple banda tribut: és un espectacle musical
d’un nivell tan alt que el mateix Guy Fletcher (teclista de Dire Straits i de Mark Knopfler des de 1984)
els va definir amb aquestes paraules:
“Estaven tocant Why Aye Man i he de reconèixer que vaig pensar que era una gravació nostra.”
