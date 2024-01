Les obres del pas inferior al baixador de Térmens començaran el tercer trimestre

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha licitat aquest dilluns les obres per a la substitució de l’actual pas de servei de vianants del baixador de Térmens, a la línia Lleida – La Pobla de Segur, mitjançant la construcció d’un pas inferior. Els treballs, amb un termini d’execució de 22 setmanes, han sortit a licitació per un import de 880.000 euros (abans d’IVA) i està previst que comencin el tercer trimestre d’aquest any.

Segons el Govern, les obres consistiran en l’execució d’un nou pas inferior sota les vies del ferrocarril disposant un calaix de formigó de 3 metres d’amplada i 2,5 d’alçada, rampes adaptades a persones amb mobilitat reduïda i escales, així com urbanitzant l’entorn fins a l’accés al baixador de Térmens.

Simulació del nou pas inferior al baixador de Térmens.FGC

Concretament, s’urbanitzarà la zona que va des del carrer de la Sucrera, a l’alçada del carrer Sant Jordi, fins a l’accés a l’andana del baixador d’FGC, limitada per un costat per la pròpia via del tren i per l’altre pel Canal de Balaguer. Els treballs implicaran pavimentar aquesta franja de terreny i reforçar la il·luminació. A més, es crearà una zona verda adjacent i noves places d’aparcament.