Sant Llorenç millora la xarxa d'aigua, la gestió de brossa i la zona esportiva

L’ajuntament de Sant Llorenç de Morunys destinarà bona part del pressupost del 2024 a inversions entre les quals destaquen la renovació de la xarxa d’aigua de boca per evitar fuites, la reforma d’instal·lacions esportives i la millora de la gestió de la recollida d’escombraries porta a porta. Ascendeix a més de 2,2 milions dels quals la meitat es destinen a obres. En concret, més de 274.000 euros es gastaran en el canvi de la teulada i tancaments del poliesportiu, als quals cal afegir gairebé 270.000 euros per millorar l’eficiència energètica de la zona esportiva, on s’instaran plaques solars i es reformaran els vestidors. Gairebé 200.000 euros es dedicaran a millorar la gestió de la recollida d’escombraries domiciliària que l’ajuntament aplica des de fa anys, mentre que destinarà una partida de 48.000 euros a obres a la xarxa d’aigua de boca per evitar fuites, segons van explicar fonts municipals. Gairebé 83.000 euros seran per condicionar camins i per a treballs a la teulada del monestir, entre altres actuacions. També s’instal·larà un ascensor a la sala polivalent.

En un altre ordre de coses, s’estan executant els treballs per garantir la seguretat viària a la carretera de Berga per connectar la trama urbana amb la via verda del pantà de la Llosa. Costarà un total de 95.000 euros. Així mateix, també s’han posat en funcionament les plaques solars instal·lades a la teulada de l’ajuntament. Són una vintena de plaques fotovoltaiques que han costat més de 20.000 euros. Al llarg d’aquest any es preveu continuar treballant en la millora de l’eficiència energètica del consistori.