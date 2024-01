Tàrrega reclama, en uns reivindicatius Tres Tombs, acabar amb la plaga de conills

Tàrrega va viure ahir una nova edició de la seua festa més antiga, els Tres Tombs de Sant Antoni, que tenint en compte la situació crítica que viu el sector primari, van ser molt reivindicatius. La plataforma Pagesos o Conills va participar en la desfilada amb diferents tractors que lluïen cartells amb el missatge “Plaga conills = misèria” i una gran carrossa buida sota el lema “Conills al tros, carretes buides”. Centres educatius i col·lectius de la ciutat també van participar amb les seues carretes (un total de set) i diferents missatges: des de la pujada del preu de l’oli per la falta de pluja de l’escola Jacint Verdaguer que també va aprofitar per demanar a l’ajuntament més manteniment per al centre educatiu; un reconeixement al ric teixit associatiu local de l’Escola Pia que va presentar una altra carreta reivindicant el lema “Som de l’Oest”; un homenatge a Àngel Guimerà en motiu del centenari de la seua mort per part de l’escola que porta el seu nom; la reivindicació de la importància de llegir per imaginar i de deixar les pantalles del col·legi Vedruna, i finalment una calçotada amb mondongo d’Animal Farm.

En els tradicionals Tres Tombs per la cèntrica plaça del Carme també es van poder veure una quinzena de cavalls i ponis, dos carruatges, i 17 tractors, entre els quals hi havia dos autèntiques peces de museu, un Lanz i un Barreiros, aquest últim conduït pel pendonista d’aquest any, el jove agricultor Domènec Caus, precisament el tractor era del seu avi i el va portar com a homenatge a la seua família, originària de la Figuerosa. No van faltar els elements de la cultura popular local: El Tossino, La Verreta, els Nans de Guixanet, els gegants de La Fal·lera Gegantera, la música dels Grallers de la Barra i els tambors del grup infantil dels Diables BAT. Com a bestiari forà van desfilar la Mulassa de Cappont i Lo Marrà de Tremp.

Prèviament va tenir lloc la benedicció de participants i mascotes a l’Espai Fassina. La festa, molt freqüentada i amb un temps primaveral, es va completar amb un mercat de productes de proximitat, jocs infantils, passejos amb ‘ruquets’, esmorzar i vermut amenitzat amb la rumba de Carlitos Miñarro a la plaça de les Nacions sense Estat. Alejandro Domingo, president de la Societat de Sant Antoni Abat, va agrair “l’alta participació” que va recordar que “és la festa més antiga de la ciutat”, datada des de principis del segle XIV. Malgrat celebrar “aquest sol esplèndid” perquè va propiciar “una bona afluència de visitants”, Domingo va indicar que “per als pagesos no és bo, és millor la boira perquè manté la terra humida”. L’alcaldessa, Alba Pijuan, també va agrair “la gran participació en la festa més longeva de la ciutat”.