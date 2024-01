L’ajuntament de Mequinensa va acollir el cap de setmana l’acte d’entrega del bastó de comandament a les comissions de Sant Blai i Santa Àgueda amb motiu de les festes de la localitat, que se celebren del 2 al 4 de febrer. Marga Nevado, per la Comissió de Sant Blai, i Helena Algueró, per la de Santa Àgueda, van ser aquest any les elegides per rebre'l de mans de l’alcalde de Mequinensa, Antonio Sanjuán.