Troben mort a Montanui un veí del Pont de Suert que va sortir a buscar tòfones

Un veí del Pont de Suert de 78 anys va ser trobat sense vida ahir al matí a Montanui després que desaparegués dilluns a la tarda quan va sortir a buscar trufes. La Guàrdia Civil va coordinar el dispositiu de recerca. La víctima és Josep Ciutat, originari del nucli de Bibils, a Bonansa, que estava jubilat i havia estat carter a la capital de l’Alta Ribagorça.

L’avís de la incidència es va rebre dilluns cap a les 19.20 hores quan la Central 062-COS de la Guàrdia Civil d’Osca, a través del 112 d’Aragó, va ser alertada de la desaparició d’un home de setanta-vuit anys que havia acudit a la zona de Montanui, a la Franja ribagorçana, a buscar tòfones. Pel que sembla anava amb dos gossos. Immediatament es va iniciar el dispositiu amb patrulles de la Guàrdia Civil de Graus, el Grup de Rescat i Intervenció en Muntanya (GREIM) de Benasc i gossos de recerca d’Osca i Boltanya. També es van activar els Bombers de la Generalitat. Van buscar fins ben entrada la matinada però va resultar infructuós. Ahir al matí se’ls van afegir altres efectius de Graus i unitats del GREIM de Boltanya i Benasc i un helicòpter de la Unitat Aèria d’Osca. També van participar una vintena de voluntaris. En total, una seixantena d’efectius, que es van dividir en sis grups, segons va explicar a aquest diari l’alcaldessa del Pont de Suert, Iolanda Ferran, que va acudir a Montanui. També hi era present la primera edil d’aquest municipi, Esther Cereza.

Josep Ciutat era originari de Bibils, a Bonansa, i havia estat carter a la capital de l’Alta Ribagorça

Finalment, a les 11.30 hores es va localitzar al fons d’un barranc, al nucli d’Escané, el cos sense vida d’una persona, que va resultar del desaparegut. El va trobar un dels grups que participaven en la recerca en una zona de difícil accés, per la qual cosa l’extracció es va fer amb l’helicòpter. Va ser traslladat fins a l’heliport de Benasc, on es va portar a l’Institut Anatòmic Forense d’Osca. Iolanda Ferran va voler agrair a la Guàrdia Civil “l’ampli dispositiu que ha desplegat, dedicant-hi tots els esforços”. Pel que fa a la víctima, va explicar que “era una persona molt activa que li agradava buscar bolets, trufes i fer hort. Era molt conegut al Pont perquè va ser-ne el carter molts anys”. La primer edil també va explicar que diversos voluntaris eren alumnes de la filla del desaparegut a l’IES del Pont, on cursen el cicle formatiu de Neu.