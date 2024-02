Els alcaldes de les capitals de Ponent debaten polítiques que ajudin a fixar la gent jove al territori

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els alcaldes de les sis capitals de les comarques de Ponent s'han reunit aquest divendres a Tàrrega per abordar diferents temes d'actualitat que afecten el territori. La trobada s'ha centrat en debatre polítiques que ajudin a fixar la gent jove al territori, tant a les capitals de comarca com als municipis veïns. Entre les prioritats, els edils han destacat la necessitat de gaudir d'una bona oferta educativa, bones comunicacions, oportunitats laborals en els diversos sectors i, en especial, l'accés a l'habitatge perquè els joves d'entre 16 i 30 anys puguin emancipar-se. També s'ha acordat reprendre aquestes trobades amb "regularitat" que serveixen per "cosir sinergies i tractar "punts en comú", ha dit l'alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan.

A la trobada hi ha participat, a banda de Pijuan, el paer en cap de Lleida, Félix Larrosa; la paera en cap de Balaguer, Lorena González; l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona; el paer en cap de Cervera, Jan Pomés, i l'alcalde de les Borges Blanques, Josep Farran.

En aquesta ocasió, la trobada ha posat l'accent en la necessitat d'impulsar polítiques adreçades a la gent jove. "Hem de treballar perquè el nostre jovent es quedi a viure als nostres municipis", ha assenyalat Alba Pijuan en nom de tots els alcaldes i alcaldesses participants a la trobada.

Els edils també han fet una crida al Govern de la Generalitat per tal d'impulsar mesures de suport al sector primari, "bàsic a les nostres terres", a fi de fomentar que la pagesia sigui una opció a tenir en compte per al jovent. En aquest sentit, han reclamat una gestió eficient de l'aigua per fer front a la situació extrema de sequera. "Cal fer canvis estructurals per garantir que tinguem aigua malgrat el canvi climàtic", ha dit Pijuan.