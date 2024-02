Lleida esquiva les restriccions per la sequera i creix la pressió per transvasar de l'Ebre

La Generalitat va declarar ahir la situació d’emergència per sequera a les conques internes de la qual Lleida, dins de l’àmbit de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) queda al marge, ara per ara. Aquesta situació comporta la reducció del consum de 210 a 200 litres per habitant i dia, així com retallades d’aigua per a usos turístics i esportius; d’un 80% per als agrícoles i del 50% per als ramaders, que no podran obrir ni ampliar granges, afecta sis municipis del Solsonès (Solsona, Olius, Pinós, Navès, Clariana i Riner), mentre que Gósol, Guixers i la Coma i la Pedra es troben en situació d’excepcionalitat.

La declaració arriba mentre els pantans de l’Ebre a Mequinensa i Riba-roja emmagatzemen 1.139 i 187,9 hm³ i desembassen aigua per deixar un marge de seguretat per avingudes ja que es troben al 83,6% i al 89,7%, respectivament. Per aquesta raó, col·legis professionals com els enginyers de camins, industrials, agrònoms i economistes de Barcelona, a més de Foment del Treball i empreses turístiques de Girona, advoquen per connectar la conca de l’Ebre amb del Ter-Llobregat, que pateix la sequera més greu des de fa un segle. Es faria comunicant les xarxes de proveïment del Consorci d’Aigües de Tarragona i les de l’empresa pública Aigües del Ter-Llobregat. Al tractar-se d’una connexió entre conques, l’última paraula la té l’Estat. Ecologistes de Tarragona ja han expressat el seu enèrgic rebuig així com el Govern català (vegeu el desglossament).Els pantans del Segre, Oliana i Rialb, estan al 32% amb 155 hm³, mentre que els de la Ribagorçana es troben el 35%. La conca del Segre està en emergència fa més de 20 mesos tot i que no hi ha perill per als proveïments, igual com a la Ribagorçana, de la qual beuen Lleida ciutat i més d’un vintena de pobles del Segrià i la Noguera. Els embassaments de la Noguera Ribagorçana, en canvi, estan al 66,4% de reserves d’aigua.

El Govern descarta interconnectar conques

El conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, va rebutjar la interconnexió de la xarxa d’aigües de l’Ebre al Camp de Tarragona amb la xarxa metropolitana de Barcelona com han sol·licitat col·legis professionals. La Generalitat considera que el territori ha de ser resilient a la sequera sense transvasar. D’altra banda, Mascort preveu reunir-se dilluns amb la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, per portar aigua amb vaixells a Barcelona.

Queixes de ramaders del Solsonès al reduir el subministrament a les granges

Ramaders i alcaldes dels municipis afectats per l’emergència al Solsonès van protestar per la retallada del 50% d’aigua a les granges ja que afectarà negativament la seua economia, atès que els obliga a reduir la cabana d’animals. Exigeixen al Govern que concreti quants ha de tenir cada explotació i van apuntar que la despesa d’aigua és més que raonable. “No ho farem els ajuntaments”, van indicar alguns alcaldes. Per la seua part, Solsona ha ajustat el consum a 205 litres per habitant i dia al gener i haurà de fer-ho més per evitar multes.