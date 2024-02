Localitzen artefactes de la guerra a Montoliu, Tàrrega, Torrebesses i la Seu d’Urgell

Els Mossos d’Esquadra van recollir divendres material explosiu de la Guerra Civil en quatre poblacions de les comarques de Lleida. A Montoliu van ser localitzats set artefactes. També van trobar un projectil d’artilleria a Tàrrega i un fragment de projectil a Torrebesses. Finalment, a la Seu d’Urgell van recuperar una granada de morter d’espiga. Des de la policia catalana recorden que, en el cas de localitzar algun artefacte explosiu com aquests, no s’ha ni de tocar ni recollir. S’ha de trucar al 112 perquè alertin els Tedax i pugui ser recollit amb seguretat.

La policia catalana ha elaborat un mapa amb els més de 8.200 artefactes explosius trobats a Catalunya relacionats amb conflictes bèl·lics històrics des del 2012, dels quals més de 3.400 s’han trobat a les comarques lleidatanes, que aglutina el 41% del total. El mapa ha estat dissenyat per l’àrea Tedax amb el compromís per a la recuperació i preservació de la memòria històrica i perquè pugui servir als investigadors dels diferents conflictes que han tingut lloc a Catalunya, amb especial incidència de la Guerra Civil. Concretament, l’àrea Tedax de Lleida ha trobat un total de 3.445 artefactes, la xifra més alta de les sis seccions amb les quals compta aquesta unitat a Catalunya. Per tipus d’explosius, 2.119 són granades de morter, 670 projectils d’artilleria, 449 granades de mà, 141 coets, 50 espoletes, vuit bombes d’aviació,cinc granades de fusell i tres bombardes. La comarca on més s’han trobat ha estat l’Alt Urgell, amb 1.768