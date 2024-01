La província de Lleida, on més artefactes explosius de guerra s'han trobat

Els Mossos d’Esquadra, a través de l’àrea TEDAX-NRBQ encarregada de la localització i desactivació d’artefactes explosius, han elaborat un mapa amb totes les intervencions realitzades des de l’1 de gener de 2012 fins a dia d’avui relacionades amb la troballa d’artefactes provinents de conflictes bèl·lics històrics arreu del territori català.

En total, aquest mapa contempla 8.273 artefactes explosius bèl·lics recollits durant els últims 12 anys a Catalunya, dels quals 3.445 a la demarcació de Lleida, que encapçala el nombre de troballes, especialment al Segrià, la Noguera i l'Alt Urgell. D'aquests 3.445 artefactes, 2.119 són granades de morter i 670, projectils d'artilleria. En el conjunt de Catalunya s'ha trobat 2.081 projectils d’artilleria, 100 bombes d’aviació, 2.110 granades de mà, 3.491 granades de morter, 26 granades de fusell, 237 espoletes, 17 bombardes, 189 coets i 6 mines. La majoria de les intervencions del TEDAX-NRBQ a territori català estan relacionades amb conflictes bèl·lics del passat com són les Guerres de Successió del segle XVII-XVIII, la invasió napoleònica o Guerra del Francès, les Carlinades i, en especial, la Guerra Civil Espanyola.

A més, durant aquest període el cos de Mossos d’Esquadra també ha destruït 6.923 artefactes explosius. En concret, els agents han detonat de forma controlada 1.595 projectils d’artilleria, 82 bombes d’aviació, 1.553 granades de mà, 3.242 granades de morter, 12 granades de fusell, 223 espoletes, 184 coets, 12 bombardes i 4 mines.

En el cas de trobar algun tipus d’artefacte explosiu no s’ha de tocar ni moure del lloc on es troba. En una situació així, s’ha de trucar immediatament al 112 per tal que els especialistes del TEDAX es desplacin al lloc i facin una extracció segura ja que és extremadament perillós qualsevol tipus de manipulació.