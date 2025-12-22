Mor un motorista en un xoc contra un turisme a l'A-14 a Torrefarrera
La seua acompanyant i dos ocupants del cotxe van resultar ferits
Un veí de Lleida va morir aquest diumenge en col·lidir la motocicleta que conduïa amb un turisme a l'A-14 a Torrefarrera. La seua acompanyant i dos ocupants del turisme van resultar ferits de gravetat menor, segons el Servei Català de Trànsit.
Els serveis d'emergència van rebre l'avís de l'accident a les 20.34 hores des del punt quilomètric 5,8. Arran del sinistre, es van activar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).