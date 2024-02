L'Assemblea Pagesa alerta que les protestes del sector s'han iniciat en grups de whatsapp "poc transparents"

detail.info.publicated acn

L'Assemblea Pagesa de Catalunya ha fet una reflexió arran de les mobilitzacions del sector agrícola a Europa que han entrat a l'estat espanyol amb la previsió d'una jornada reivindicativa aquest dimarts i avisa que les protestes s'han iniciat en grups de whatsapp "poc transparents, amb esquema estatal i que han estat reivindicats per persones d'ideologia ultra". El sindicat afegeix que hi circula lliurement la "propaganda xenòfoba" i s'expulsa persones per les seves opinions. Per aquest motiu han decidit prendre distància de les protestes tot i que donen llibertat als seus membres per poder-hi participar. Diuen defensar la lluita pagesa però amb una aposta per un model "autònom", respectuós amb el medi i de petita i mitjana escala.

L'Assemblea Pagesa ha emès un comunicat on valora que les protestes del sector agrícola d'aquestes dies pretenen donar una "imatge uniforme" d'una pagesia que en realitat és "plural i diversa". En aquest sentit, consideren que sota la defensa del "sector primari" es volen "camuflar" les desigualtats i asimetries de poder entre la gran agroindústria i la pagesia. Per això, lamenten que sota una "falsa pretensió apolítica", es transmeten "idees ultraliberals i antiecologistes".

Per l'Assemblea Pagesa, l'actual crisi agrària prové de l'aposta per un model agroindustrial que ha volgut destruir la figura de la petita pagesia local i substituir-la per un empresariat agrari dependent, integrat en creixement constant, endeutat, en competència mútua i bolcat cap al mercat capitalista global. Segons el sindicat, aquest model ha estat impulsat per la Unió Europea, pels estats i per les autonomies i "acceptat acríticament" pels sindicats majoritaris.

Les protestes del sector ja van començar divendres a Ponent amb marxes lentes de tractors a les carreteres que porten al Pirineu. Dimarts, la Plataforma 6F ha convocat un tall de l'autovia A-2 a Fondarella que començarà a les vuit del matí preveu que s'allargui fins a les dotze de la nit. Encara no està gaire clar com continuaran les protestes i els convocants no descarten continuar-les al llarg de la setmana o fins i tot traslladar-les a Barcelona.