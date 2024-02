Els pagesos lleidatans inicien ja les protestes amb diverses marxes lentes

La caravana de tractors, al fons, ahir al seu pas per Ponts, on van provocar grans retencions.

Agricultors del Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça, la Noguera i la Ribagorça aragonesa van donar ahir el tret de sortida a les protestes per denunciar la situació que viu el sector, que continuaran la setmana vinent. Van protagonitzar diverses marxes lentes que van sorgir de manera espontània en carreteres d’accés al Pirineu, cosa que va provocar retencions de fins a 11 quilòmetres. Al Jussà, una vintena de tractors van anar entre Isona i Tremp per la c-1412b pel port de Comiols. A Ponts van ser una cinquantena els que van dificultar el pas a la C-14. Allà els agricultors i ramaders i ramaders van llançar bengales i petards. Al Pont de Suert una altra quarantena de tractors van provocar aturades en la circulació a l’N-230 en direcció a Vielha. Aquesta via també va viure retencions per una altra marxa lenta a Osca.

Suposen l’inici d’una sèrie d’accions que els pagesos tenen previstes per a les properes setmanes. Dimarts es duran a terme talls a l’autovia A-2 a l’altura de la Fondarella, al Pla d’Urgell. Els tractors ocuparan la via a primera hora del matí i tenen previst allargar la protesta fins a la mitjanit. També sospesen portar a terme una marxa lenta fins a Barcelona, que volen coordinar amb pagesos de tots els punts de Catalunya, segons va explicar Jaume Perera, del Manifest del Gran Urgell. Aquestes protestes, acordades per la Plataforma 6-F, compten amb el suport d’Unió de Pagesos, Jarc, Asaja i l’Fcac. També l’ajuntament d’Alcarràs hi ha mostrat el seu suport.Els talls espontanis d’ahir, que es van repetir en altres punts d’Espanya, van tenir lloc després que les organitzacions agràries traslladessin al ministre d’Agricultura, Luis Planas, que pensen continuar amb les mobilitzacions previstes, malgrat que aquest els va oferir diàleg per analitzar les seues reclamacions. Mentrestant, la normalitat va tornant a les carreteres franceses.