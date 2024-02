Projecte per apadrinar conills al Jussà i millorar la biodiversitat

L’entitat Salvatgines ha posat en marxa les campanyes Apadrina un conill de bosc, Apadrina una guatlla i Apadrina una caixa niu per preservar i fomentar la diversitat d’espècies de flora i fauna de zones agrícoles i boscos. A la zona de l’Aspre de Gavet de la Conca han habilitat tres espais per millorar l’hàbitat dels conills de bosc i afavorir també els depredadors d’aquest animal.

Albert Cereza, de Salvatgines, va explicar que la densitat dels conills de bosc a la Conca de Tremp és molt baixa i que “ningú no la percep com una amenaça”. Va recalcar, a més, que els conills del pla de Lleida, que provoquen greus danys a l’agricultura, no tenen res a veure amb els de bosc, que són més petits, crien menys i rarament viuen a prop de les finques agrícoles. Així mateix, va explicar que el duc està desapareixent del Pallars Jussà, mentre en altres zones la població està augmentant i es va referir a la disponibilitat de conills com una de les possibles causes.Aquestes campanyes obtindran aportacions voluntàries o apadrinaments que es destinaran a les reserves de Salvatgines al Pallars Jussà. En el cas dels apadrinaments de conills, cada un comportarà alliberar un exemplar per enriquir l’ecosistema. Fer-ho costa trenta euros i només n’hi ha deu de disponibles.