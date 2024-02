Gran pas per a Rodalies

La nova línia de Rodalies RL3, amb 14 trens al dia de dilluns a divendres entre Lleida i Cervera, es va estrenar ahir amb un lleuger augment de viatgers. Aquests es van mostrar satisfets al considerar que els 8 nous trajectes, que se sumen als 6 ja existents, faciliten la mobilitat. Així mateix, continuen circulant els 6 diaris entre Lleida i Barcelona de l'R12.

Els nous trens entre Lleida i Cervera es van estrenar ahir sota els millors auguris: van rebre més viatgers que en dies anteriors i aquests es van mostrar satisfets per la millora del servei. Són vuit nous combois al dia de dilluns a divendres, quatre per sentit, que se sumen als sis que ja circulaven entre la capital del Segrià i la de la Segarra. Tots conformen la nova línia de Rodalies Lleida 3 (RL3), un gran avenç en el procés per teixir una xarxa ferroviària de proximitat a les comarques lleidatanes.

Els viatgers del primer nou tren des de Cervera van ser unànimes al valorar que l’augment de trens facilita la mobilitat i es van mostrar convençuts que aquesta millora es traduirà en un major nombre d’usuaris . A molts els va agafar per sorpresa la posada en marxa dels nous combois. Estava prevista per dilluns passat, però es va ajornar i hi va haver qui es va assabentar ahir que els estrenaven.Entre el passatge d’aquest primer tren des de Cervera hi havia la consellera de Territori, Ester Capella (ERC).

A l’arribar a Lleida, va afirmar que els nous trajectes “reforcen les hores punta” per als qui estudien i treballen. Va afegir que treballen per millorar la interconnexió amb la resta de línies ferroviàries i busos interurbans.Capella va recordar que el cost dels nous trens ascendeix a 2,4 milions d’euros a l’any que assumeix l’Estat, com a resultat de negociacions amb la Generalitat. Aquesta xifra s’elevarà a quatre milions a partir de mitjans d’any, quan es preveu que entri en servei la futura línia RL4 amb trens entre Lleida i Manresa. L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa (PSC), va afirmar sobre això que “quan els governs s’entenen, el país avança”. Va demanar a la consellera intentar rebaixar la durada del viatge entre la capital del Segrià i la de la Segarra, que ara és de 48 minuts. Així mateix, la va instar a avançar en la xarxa de Rodalies amb la inclusió de les línies de Montsó i Tarragona.

El president de la Diputació, Joan Talarn (ERC), va celebrar a les xarxes socials l’estrena de l’RL3 “després d’anys de coordinació del món local i els governs a través de la comissió de Rodalies de Lleida”. La directora de Rodalies de Catalunya de Renfe, Mayte Castillo, va afirmar que l’entrada en servei dels nous trens “dona resposta a una demanda històrica” del territori per millorar el servei.Capella va reconèixer el treball de CCOO en la planificació per millorar el transport de viatgers en la línia ferroviària de Manresa. El secretari de Mobilitat del sindicat a Lleida, Alberto Puivecino, va afirmar que la seua proposta es remunta a l’any 2017. “Ens ha costat molt d’esforç durant sis anys que això es converteixi en una realitat i, per tant, és una gran satisfacció”, va concloure.