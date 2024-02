Desert el concurs per enderrocar l'edifici de l'ecologista Joan Vàzquez

La Generalitat no ha rebut cap oferta per demolir un edifici declarat il·legal a Sant Esteve de la Sarga. És propietat del secretari i portaveu de l’associació ecologista Ipcena, Joan Vàzquez, que el va construir a títol individual en sòl rústic d’aquest municipi del Pallars Jussà. La seua demolició estava inclosa en un concurs que l’empresa pública Infraestructures.cat va convocar el desembre per tirar tretze construccions a tot Catalunya. El lot format per l’edificació de Vàzquez i unes altres dos a la Val d’Aran és l’únic que ha quedat desert. Cap empresa no va optar a adjudicar-se’l.

El departament de Territori va avançar que tornarà a licitar les demolicions que han quedat desertes, malgrat que va apuntar que encara no hi ha data prevista per fer-ho. La conselleria va apuntar que el lot sense ofertes, amb un pressupost de 67.753 euros, “corresponia a treballs de demolició en terrenys especialment protegits”. Això implica que “l’ordre de demolició no prescriu” i que “l’administració pot executar-la en qualsevol moment”, segons Territori. Es tractaria d’una demolició subsidiària, amb càrrec al propietari de l’immoble.Sobre l’edifici de Sant Esteve de la Sarga pesava una ordre de demolició des de l’any 2010. La Generalitat va considerar que Vàzquez havia obtingut llicència d’obres per a un magatzem agrícola, però havia construït un edifici de “tipologia residencial” la superfície del qual superava de molt l’autoritzada. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ratificar la resolució del Govern el 2014, i el Suprem ho va fer el 2015. De forma paral·lela, hi va haver diligències penals contra el líder ecologista que van quedar finalment arxivades el 2011, al considerar que no hi havia indicis de delicte i que l’excés d’edificació havia d’abordar-se com una infracció administrativa. Des d’aleshores l’edifici ha seguit dempeus, sense que el seu propietari pogués legalitzar-lo.Mentre va durar el litigi, Vàzquez va assegurar a tota hora que la construcció era efectivament un magatzem agrícola i que la seua superfície s’ajustava a la llicència. Va atribuir les accions de la Generalitat per enderrocar-lo i la negativa a regularitzar-lo a una persecució per desprestigiar-lo per la seua activitat en defensa del medi ambient. Si bé va construir l’edifici per a ús personal, posteriorment el va oferir per a altres usos, com un alberg o un centre d’interpretació, una possibilitat que no va arribar a materialitzar-se.