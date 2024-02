Detingut un home de 43 anys per vendre droga al seu bar d'Alcarràs

Els Mossos d’Esquadra van arrestar dijous un home de 43 anys acusat de vendre drogues al seu bar d’Alcarràs. La investigació va començar fa mesos, quan la Policia catalana va tenir coneixement que un home podria estar venent substàncies estupefaents a consumidors d’Alcarràs i poblacions properes. Les indagacions van permetre constatar que l’investigat utilitzava el seu local, situat al carrer Calvari d’aquesta localitat del Segrià, per vendre petites quantitats de cocaïna a veïns de la comarca. Cap a les 17.00 hores de dijous passat va muntar un dispositiu en el qual, després d’interceptar un comprador quan sortia del local amb una dosi d’aquesta droga, els agents van entrar al bar. Durant l’escorcoll van trobar 8 grams de cocaïna, dos embolcalls amb sulfat d’amfetamina (speed) i uns altres quatre embolcalls amb MDMA (èxtasi), per la qual cosa van procedir a la detenció del sospitós per un delicte contra la salut pública. Posteriorment, van escorcollar al domicili del detingut, on van trobar eines per embolicar i preparar la droga en petites dosis per a la seua posterior venda, una bàscula de precisió i 330 euros en moneda fraccionada. El detingut, que compta amb antecedents policials, passarà pròximament a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.

Segons l’últim informe de criminalitat del ministeri d’Interior, entre els mesos de gener i setembre de l’any passat els cossos i forces de seguretat van registrar un total de 108 delictes per tràfic de drogues a les comarques lleidatanes, un 10 per cent menys respecte al mateix període del 2022. Per la seua part, els Mossos d’Esquadra van registrar l’any passat en la província un total de 166 denúncies per delictes contra la salut pública que es van saldar amb 188 persones arrestades. Suposa un descens del 17,4 per cent respecte a les 201 denúncies que es van comptabilitzar l’any 2022.