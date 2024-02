«Ens agradaria que Impulsem i edils independents entressin a Junts»

Són la nova presidenta i el nou secretari d’organització de Junts a Lleida després de validar, els afiliats, l’única candidatura. Es van presentar com un tàndem, gairebé una bicefàlia, hi ha un canvi en l’organització?

Anna Feliu. L’estructura de l’executiva és presidència i secretaria d’organització, a més de responsables de política territorial; afiliats i comunicació. Hem format un tàndem perquè fa anys que ens coneixem i tenim rols complementaris: un d’organització interna i un altre de representació. Van coordinats i és un treball conjunt.Marc Solanes. És important haver aconseguit una llista unitària, cosa no fàcil de vegades perquè hi ha set comarques, moltes sensibilitats, diferents rols, Lleida ciutat.. És un bon inici per arrancar amb força.

Es va parlar que hi hauria més candidatures, s’han integrat?

M.S. El plantejament inicial ja va ser fer una llista transversal.A.F. I, sobretot, gent nova, al costat de la veterana. El missatge a la militància és que el partit està obert a escoltar tothom i que cadascú pugui tenir un paper.M.S. Són 28 membres de la candidatura i 15 membres nats.

A Catalunya, s’ha parlat de diversos corrents dins del partit. A Lleida hi ha divisió?

A.F. Si hi hagués alguna divisió s’hauria vist ara. En el moment en què hi ha una llista única i que tots els candidats han estat votats per entre un 75 i un 90% dels afiliats, això significa que el partit està cohesionat a Lleida.

Una escissió recent i sonada ha estat la de la diputada lleidatana Cristina Casol. Hi ha algú més en aquesta línia?

A.F. No sé quins amics té.

Quina relació té el partit amb ella després de la sortida del grup parlamentari i de Junts?

A.F. Jo, cap. Només sabem el que ha sortit en una entrevista televisada.

El mandat és de quatre anys. Quin és, a partir d’ara, el full de ruta?

M.S. Estem dibuixant les prioritats. És un moment tranquil perquè no estem immersos en processos electorals. Ben aviat vindran les europees i les catalanes, però és un bon moment per planificar. També fa menys d’un any de les municipals i és moment d’estructurar i cohesionar. Partim que vam ser el primer partit a Lleida a les eleccions al Parlament i a les municipals (101 alcaldies a l’inici del mandat) i som primera força a la Diputació i en molts consells. És un suport que volem que creixi. També volem donar suport als alcaldes i als caps de llista.

Creuen que la negociació per formar govern a la Diputació (actualment, en mans d’ERC, PSC, UA i APL) hauria hagut de ser diferent?

A.F. No sé com van ser les negociacions però es va demostrar que ERC i PSC ja tenien les coses molt treballades, la qual cosa es va veure també a la diputació de Tarragona i l’ajuntament de Barcelona. Tu pots tenir més diputats i que altres forces que en tinguin menys pactin per estar més equilibrats. Tot i així, amb els altres grups sempre he tingut una actitud col·laboradora i ara demanarem una reunió amb els responsables territorials dels diferents partits per parlar de les col·laboracions al territori.

La fórmula amb Impulsem funciona?

A.F. Crec que està sent un èxit. Les sensibilitats són molt semblants i ha estat fàcil.

Podrien repetir?

A.F. A mi el que m’agradaria és no haver de repetir-ho, sinó que podríem anar tots a Junts. Com a partit, voldria que ells entressin i també molta altra gent independent.

Aquest és un dels objectius?

M.S. És intentar créixer en tots els sentits i un lloc en què podem treballar és amb tots els candidats dels pobles, començant per Impulsem i seguint amb els independents.

Com a presidenta, quina és la seua prioritat: la unitat, créixer? Quins seran els primers passos?

La unitat ja la pressuposo. Sí que volem créixer. També a partir de les sectorials: estem organitzant jornades municipalistes a totes les comarques.