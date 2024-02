El vent assoleix els 99 km/h i tanca diverses pistes d'esquí

El fort vent es va mantenir ahir i les ratxes van arribar als 99 quilòmetres per hora en punts del Pirineu com Espot. Això va obligar l’estació d’esquí a tancar el telecadira del Bosc i la part alta del domini. Al pla, la ratxa màxima va ser de 73,1 quilòmetres per hora a Alguaire.

Els Bombers de la Generalitat van atendre fins a tretze avisos entre dissabte a la tarda i ahir al matí a Lleida. La majoria es van produir a la capital del Segrià. Cap a les 11.47 hores d’ahir van retirar un arbre caigut al passeig Onze de Setembre. També va sanejar la façana d’un edifici del carrer Antoni Agustí després de caure’n trossos i van retirar unes teules a punt de caure al passatge Pompeu. Així mateix, una dotació es va activar a Cervera a les 13.30 per retirar unes tanques d’obra que havia mogut el vent i podien entorpir la circulació. Les ratxes van ser especialment intenses a Tarragona, on van provocar un accident a Port Aventura (vegeu més informació a la pàgina 16).Per avui es preveu una nova jornada de vent fort. En aquest sentit, el Meteocat té activades alertes per ratxes intenses al Segrià, les Garrigues, el Pla d’Urgell, l’Urgell, la Segarra, els dos Pallars, l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran.D’altra banda, ahir es van tornar a registrar nevades al Pirineu, que estan beneficiant les pistes d’esquí. Per exemple, a Boí Taüll han caigut més de trenta centímetres des de divendres. Aquests nous gruixos van permetre que l’estació de l’Alta Ribagorça pogués obrir més pistes. Per la seua part, Baqueira ha guanyat entre 15 i 20 centímetres més de neu. Al matí eren obligatòries les cadenes per circular pel port de la Bonaigua (C-28), encara que a la tarda ja no eren necessàries.