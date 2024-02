Denunciat per maltractar dos gossos a la Sentiu de Sió

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van denunciar administrativament el passat dimecres un home com a presumpte autor d'un maltractament animal a la Sentiu de Sió. Els fets van passar el 7 de febrer, quan la policia va tenir coneixement que un èquid estava mort a la porta d’una explotació ramadera en aquest terme municipal de la Noguera. Els agents van fer una inspecció ocular a les instal·lacions i, a banda de l'èquid mort, van constatar que les instal·lacions presentaven un estat d’insalubritat.

En el transcurs de la inspecció els agents van localitzar dos gossos, de raça podenc, en unes condicions higiènic sanitàries molt dolentes, en estat famèlic i amb dificultat per caminar, lligats amb unes cadenes d’uns 1,5 metres i sense accés a l’aigua per beure. Davant d'aquests fets, i que els animals no tenien cap tipus d’assistència veterinària, es va denunciar al propietari per maltractament animal i es van lliurar els gossos al consistori de la Sentiu de Sió per tal que gestionés una canera autoritzada.