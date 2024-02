Només CaixaBank opta a portar un banc mòbil als 136 municipis de Lleida sense sucursals

Només CaixaBank opta a prestar el servei de banc mòbil que promou la Generalitat per als 136 municipis sense sucursals a Lleida. Aquesta entitat bancària és l’única que ha presentat ofertes per a les comarques lleidatanes en el concurs que el Govern va convocar el mes de novembre passat, amb la qual cosa s’adjudicarà el contracte llevat que l’administració catalana desestimi aquesta única proposta o suspengui el procés de licitació.

El concurs de la Generalitat té com a objectiu establir una xarxa d’oficines bancàries mòbils en vehicles adaptats amb caixers automàtics que recorreran els diferents municipis. Cada un haurà de comptar amb dos professionals: un tècnic de banca i una persona que exercirà de vigilant i xòfer.

Aquestes oficines bancàries mòbils hauran de passar un mínim de 30 minuts en els municipis de menys de 250 habitants, i almenys una hora en els que superin aquest llindar de població. Els veïns podran utilitzar-les per retirar i ingressar diners en efectiu, domiciliar rebuts i tributs, consultar moviments i saldos i obtenir extractes, entre altres operacions. El contracte és per un període de dos anys prorrogables.

Les ofertes de CaixaBank per als dos lots que inclouen les comarques lleidatanes i altres del territori català sumen més de 312.000 euros, sense baixes respecte als pressupostos de sortida. L’entitat bancària proposa engegar el servei en un termini de nou mesos a partir de l’adjudicació i ha descartat opcions del concurs de la Generalitat per millorar la seua puntuació, com brindar formació financera a la tercera edat.

La posada en marxa d’aquest servei pretén assegurar l’accés de tota la població als serveis bancaris. Això ha de contribuir a reduir la desigualtat entre àrees urbanes i municipis rurals i combatre la despoblació d’aquests últims. Aquesta qüestió ha estat objecte de reivindicació dels pobles petits i d’un debat polític que aquest mes ha arribat al Congrés (vegeu les claus). Les comarques lleidatanes han passat els últims quinze anys de tenir 199 caixers automàtics a només 49.

La “moció Robin Hood” contra l’exclusió bancària a Torrelameu

L’ajuntament de Torrelameu ha batejat com “moció Robin Hood” un text aprovat en el ple que exigeix mesures contra el “risc d’exclusió financera” que pateix aquest municipi i altres petites localitats rurals de Lleida i de la resta de Catalunya. El document insta les principals associacions d’entitats de crèdit (AEB, CECA i UNACC) a fer efectius els compromisos que van adquirir fa dos anys, el mes de febrer de l’any 2022, en el marc de l’anomenat “protocol estratègic per reforçar el compromís social i sostenible de la banca”. Així mateix, requereix als grups polítics al Congrés dels Diputats i el Senat que aprovin la proposició de llei que pretén garantir el servei de caixer automàtic en localitats que no compten amb sucursals. Aquesta proposta es debatrà a les Corts espanyoles a instàncies del Parlament i la moció apunta que l’aprovació té per ara “un pronòstic incert”.