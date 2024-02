La diputació de Lleida dissol el CEEI i n'assumeix els catorze treballadors

La Diputació preveu dissoldre l’actual Centre Europeu d’Empreses i Innovació (CEEI) i assumir-ne la plantilla, de 14 treballadors, així com el servei a les empreses que allotja a les seues instal·lacions. El ple de la corporació debatrà avui aquesta proposta del president, Joan Talarn, derivada d’una evolució natural del CEEI i de la complexitat de mantenir una estructura que integra deu patrons: a més de la Diputació, l’ajuntament de Lleida, la Universitat de Lleida, la Cambra de Comerç de Lleida i la de Tàrrega, la COELL, PIMEC, els sindicats UGT i CCOO i també CaixaBank.

El CEEI va nàixer fa dos dècades afavorit per la Diputació però amb representants de les principals institucions per impulsar i donar suport a iniciatives empresarials innovadores, en paral·lel als altres 150 CEEI que hi havia en aquell moment a Europa. Les lleis de racionalització de l’administració van portar a adscriure el CEEI a la Diputació, encara que es va mantenir com a fundació privada. El 2019, segons fonts provincials, es va convertir en pública i cinc anys després s’integrarà al Patronat de Promoció Econòmica. Mantindrà, segons les mateixes fonts, tant la plantilla d’empleats com el servei a les quaranta empreses que allotja. Actualment, el CEEI de la Caparrella té lliure un sol espai al mòdul dos. Els altres tres estan al complet. La Diputació ja va assumir l’any 2021 l’estructura de GlobaLleida, que es va extingir com a consorci. Havia estat fundat el 2010 per promoure projectes empresarials i ajudar les empreses de Lleida a créixer i a sortir a l’exterior. La Diputació va assumir la seua estructura i va reallotjar els sis empleats.

El ple dona suport als agricultors en una declaració institucional

Els portaveus dels grups polítics amb representació a la Diputació (Junts-Impulsem, Esquerra, PSC, UA, APL i Partit Popular) llegiran avui durant el ple una declaració institucional de suport als agricultors en plena onada de manifestacions per exigir solucions a la crisi del camp. El ple també sotmetrà a aprovació dels diputats la modificació de les expropiacions per al projecte de millora i estabilització del pendent al costat de la carreteraLV-9124 entre Guàrdia i Moror.