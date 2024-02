La Diputació destina gairebé 92 milions a ajudes, més de 50 per a ajuntaments

El ple de la Diputació va aprovar ahir el pla estratègic de subvencions per a aquest any. Està dotat amb 91,7 milions, dels quals 50,2 estan destinats als ajuntaments, consells i entitats menors descentralitzades (EMD), segons va explicar el president, Joan Talarn. En aquesta quantitat s’inclouen els diferents ajuts que atorga la corporació provincial, com per exemple les dels plans de cooperació o de salut.

El pla es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern (ERC, PSC, UA i PL) i de Junts, mentre que els dos diputats del PP es van abstenir. Per la seua part, Jaume Ars, de Junts, va posar sobre la taula que prop de dos de cada tres euros de subvencions (que ascendeixen a 23,4 milions) són ajudes directes o excepcionals, algunes de canalitzades a través de convenis. Per la seua banda, Talarn va destacar que el pla de cooperació local no ha rebut al·legacions i a partir del mes de març les corporacions locals començaran a rebre els fons d’aquest programa, de 17,5 milions.A més, tots els partits van mostrar el seu suport unànime al sector agrícola i ramader després de les protestes per reivindicar solucions a la crisi que travessen. Ho van fer mitjançant una declaració institucional en la qual van reconèixer “el seu paper fonamental per a l’economia”. També van instar la Generalitat, el Govern d’Espanya i la Unió Europea a impulsar polítiques que resolguin els problemes que planteja el sector “com poden ser incentius fiscals i campanyes per prestigiar la pagesia i fomentar el consum de productes de proximitat”.

D’altra banda, el ple va donar llum verda per unanimitat a la dissolució del Centre Europeu d’Empreses i Innovació (CEEI) per integrar-lo a la Diputació, com ja va avançar SEGRE. D’aquesta manera, la corporació provincial n’assumirà la plantilla i el servei a les empreses que allotja a les seues instal·lacions.Així mateix, es va ratificar la modificació d’expropiacions per millorar la carretera LV-9124 entre els municipis de Castell de Mur i Sant Esteve de la Sarga, al Pallars Jussà. La diputada de Serveis Tècnics, Cristina Morón, va explicar que aquest és el pas previ a la licitació de les obres. En un altre ordre, també es va aprovar un conveni de col·laboració amb l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya per a la prestació de serveis a la corporació provincial i a l’administració local de Lleida.