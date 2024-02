Últims passos per senyalitzar la ruta cicloturística de la Vall del Sió

Els alcaldes dels quinze municipis per on transcorre la ruta cicloturística de la Vall del Sió ultimen alguns dels trams d’aquest sender de 77 quilòmetres, que transcorre per les comarques de la Segarra, Urgell i Noguera. En gran part ja està en funcionament, encara que no senyalitzat. Els edils es van reunir ahir amb el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Marc Sanglas, per ultimar detalls que garanteixin la seguretat d’aquesta ruta, ja sigui la falta de visibilitat de ciclistes o cruïlles amb el canal d’Urgell, on s’ha de millorar el pas de bicicletes.

“Són temes menors que han de permetre que la Generalitat iniciï la senyalització d’aquesta via verda entre la Segarra i la Noguera”, va explicar l’alcalde de Montgai, Jaume Gilabert. Aquesta iniciativa pretén establir la gent al territori i generar negocis turístics amb hotels, restaurants o cases rurals. L’itinerari té el seu atractiu en la riquesa de l’arquitectura popular (pous, basses, encluses de pedra, cabanes o torres de guaita) i en la vegetació.