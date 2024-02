Intel·ligència artificial per a un millor ús de l'aigua de reg

L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de Lleida ha creat un simulador que identifica en temps real la quantitat d’aigua disponible i quanta necessita cada cultiu. Fa servir imatges via satèl·lit i intel·ligència artificial per recrear possibles escenaris i facilitar així un ús més eficient de les reserves en plena sequera. Es tracta d’Irriland, va explicar ahir el director general de l’IRTA, Josep Usall, després de la Taula Institucional de les Terres de Lleida i Pirineus que va congregar representants de la Generalitat, la Diputació, la Cambra de Comerç i alcaldes. L’objectiu és ajudar les comunitats de regants a prendre decisions i, de fet, ja es va utilitzar l’any passat com a prova pilot en finques del Canal d’Urgell i del Segarra-Garrigues.

Usall va explicar que el Canal d’Urgell ja ha tingut en compte aquesta eina a l’hora de dissenyar el nou sistema de repartiment d’aigua mitjançant hidros (un hidro equival a un reg) de cara a la pròxima campanya. El delegat de l’IRTA i investigador del programa, Joan Girona, va remarcar que “es poden simular molts escenaris que poden ajudar a prendre decisions encara que, al final, queden al criteri dels regants”.

Reserves encara insuficients per garantir tota la campanya

Girona va remarcar que en un context de canvi climàtic en el qual les sequeres seran “més cícliques, freqüents i intenses”, aquest simulador no només ajudarà a gestionar l’actual escassetat d’aigua, sinó que també servirà per controlar en el futur un recurs cada vegada més escàs però vital. Per la seua part, Usall va remarcar que les reserves acumulades als pantans fins al moment, malgrat ser més que les de l’any passat, continuen sent insuficients per acabar la campanya de regs. Va afirmar que “serà igual de complicada que la de l’any passat” i seran necessàries més precipitacions i que la poca neu no s’evapori. D’altra banda, el departament d’Acció Climàtica ha iniciat una campanya a les escoles per conscienciar de la sequera.