Els rescats en el medi natural es disparen amb 577 el 2023 a Lleida

Els Bombers de la Generalitat i els Pompièrs d’Aran van tancar el 2023 un any de rècord pel que fa als rescats en el medi natural a les comarques lleidatanes. Segons les dades provisionals facilitades a aquest diari pels Bombers, l’any passat es van fer un total de 577 auxilis a la demarcació de Lleida, la qual cosa representa un augment del 41,7% respecte a un any abans. És la xifra més elevada de rescats, sobretot a la muntanya, dels últims anys i fins i tot supera la del 2020, que amb motiu del confinament es va experimentar un augment de les sortides per “alleujar” les restriccions de mobilitat. Les estadístiques mostren un increment sostingut en els últims anys i, de fet, les intervencions s’han duplicat l’última dècada. El principal motiu és que hi ha més afluència de persones a espais naturals, principalment de muntanya amb el boom d’activitats com excursionisme, barranquisme, escalada o la recerca de bolets.

La majoria de les sortides en el medi natural van ser per rescats de muntanya, amb 465 actuacions per part de Bombers i Pompièrs, seguits de recerca de persones perdudes, amb 81 serveis; rescat al medi fluvial (llacs, barrancs o rius), amb 18, i guia de persones desorientades, amb tretze actuacions l’any passat a les comarques lleidatanes. Aran concentra la majoria dels rescats en medi natural, amb 225 serveis, dels quals 207 van ser rescats de muntanya. La segueixen el Pallars Sobirà, amb 105 rescats l’any passat; l’Alta Ribagorça, amb 50; el Pallars Jussà, amb 47, i l’Alt Urgell, amb 45. En el conjunt de Catalunya, es van fer un total de 2.152 rescats en el medi natural, la qual cosa significa un augment del 16 per cent respecte a l’any 2022.

Precaució i preparació, claus

Els Bombers apel·len a la prudència a l’hora de fer sortides al medi natural. Després de l’augment dels rescats, recorden els consells bàsics de prevenció com planificar la ruta, mirar la previsió meteorològica abans, anar acompanyat, portar dispositius de localització i el material necessari, així com la roba adequada, sobretot en èpoques en què hi pot haver canvis de temps sobtats. D’altra banda, els Bombers i el SEM van auxiliar ahir un corredor que va tenir una caiguda a Bassella, a prop de la C-14. Va ser evacuat en estat menys greu.