Obre a la Seu un centre per atendre menors víctimes d'abusos

La nova unitat integrada per atendre menors víctimes de violència sexual ja està en funcionament a la Seu. El servei s’ubica al carrer Monturull de la capital de l’Alt Urgell mentre es treballa per poder disposar d’un espai definitiu en un solar de la urbanització de l’Horta del Valira de cara al 2026. La de la Seu és la quarta de les tretze cases que la Generalitat vol desplegar per tot Catalunya per evitar la revictimització d’aquests menors i facilitar-ne la recuperació. La primera va ser a Tarragona el 2000 i ja s’han activat les Barnahus de Lleida i Terrassa.

El centre, que ja compta amb un equip de professionals, està preparat per rebre els primers casos, lluny de les comissaries i els hospitals. El formen un coordinador, dos treballadores socials, dos psicòlogues i una administrativa. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, va inaugurar ahir el nou equipament, que donarà cobertura a l’Alt Pirineu i Aran. Va indicar que esperen atendre una mitjana d’unes trenta víctimes a l’any i va afirmar que centres com el de la Seu “fan emergir una realitat que existeix”. La prova pilot de Tarragona del 2020 ha permès “multiplicar per quatre” la detecció de casos d’abús sexual a menors arribant fins als 803, va afegir. El centre compta amb una recepció, dos sales d’espera equipades amb mobles, joguets, revistes i llibres, dos espais per a entrevistes i per a les famílies, una sala d’exploració forense, una altra d’observació per veure les entrevistes forenses i una altra d’explotació mèdica. Fins al mes de setembre de l’any passat, els hospitals públics van detectar 64 casos d’abusos sexuals a nens i adolescents a les comarques lleidatanes.