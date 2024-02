Els avisos al 112 per motius de seguretat i trànsit són els que més van augmentar a Ponent el 2023

detail.info.publicated acn

Seguretat, assistència sanitària i trànsit van ser els tres principals motius a les comarques de Ponent per trucar al telèfon d’emergències 112 l’any 2023. Els avisos relacionats amb la seguretat, que van predominar, i trànsit van créixer un 3,6% i un 3,3% respectivament, mentre que van disminuir considerablement els vinculats a incendis, amb un 17,2% menys. En concret, el servei va registrar 86.432 trucades, una xifra que és pràcticament idèntica a la del 2022 (86.448). Aquestes són les principals dades presentats aquest dimecres en el primer balanç territorial del 112 a Ponent, que ha anat a càrrec de la directora del CAT112, Irene Fornós, i el director dels serveis territorials d’Interior a Lleida, Xavier Garrós.

Les trucades al telèfon d’emergències 112 de Catalunya per motius de seguretat van tornar a predominar l’any 2023 a Ponent. Per aquesta raó es van registrar 30.719 avisos, que suposen el 35% del total i un 3,6% més que en el 2022 i un 24,7% més que el 2021. Seguidament, l’assistència sanitària, amb 21.324 (un 3,9% menys) i trànsit 17.339 (3,3% més) trucades, van significar el 25% i el 20% del volum d’alertes. D’altra banda, destaca la disminució d’un 17,2% dels avisos per incendi, d’un 7,1% per civisme i d’un 33% per causes meteorològiques.

El nombre total de trucades registrat a Ponent va ser de 86.432, xifra que pràcticament es manté igual que l’any anterior. Els avisos, que han implicat l’activació d’efectius dels Mossos d’Esquadra, Policia Local, SEM, Bombers, Agents Rurals o Protecció Civil, s’ha estabilitzat després d’augments interanuals successius del 10,3% entre 2019 i 2020, del 7,3% entre el 2020 i 2021, i del 5,6% entre el 2021 i el 2022.

Pics

El telèfon 112 va registrar diversos pics d’atenció a Ponent durant el 2023, sobretot el juny a causa del cap de setmana de Sant Joan, que va derivar en 652 avisos, i del dia 29 del mateix mes, quan es va produir un temporal de vent i pluja (427). Altres dates que van registrar un nombre de trucades rellevants són el 15 d’abril fruit de l’incendi a la Granja d’Escarp (299), la nit de Cap d’Any (241) o la vigília de Reis (312). Així mateix, el cap de setmana del 10 al 12 de març es van registrar 236 trucades per motius de trànsit i 230 per seguretat. Així, se’n van rebre 30 per avisar d’un foc forestal al costat de l’A-14 a Alguaire i 25 d’un obstacle a l’AP-2 a l’altura de Tarrés.

Distribució per comarques

Les Garrigues va registrar el principal augment del nombre d’avisos al 112 amb un 13,4% més durant l’any passat. La segueix el Segrià i el Pla d’Urgell, que registren un petit increment, mentre que a la Noguera, l’Urgell i la Segarra baixa lleugerament. El 64% dels avisos van tenir origen al Segrià, el 9% a la Noguera, el 8% al Pla d’Urgell, el 7% a l’Urgell i el 6% tant a les Garrigues com a la Segarra.

Els trucades|crides|trucades al servei d’atenció d’emergències del 112 procedents de Ponente|Ponent van suposar el 3,7% de les registrades en Catalunya l’any passat.