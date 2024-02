Veïns de Balaguer detecten 38 llocs on nien els coloms

Entitats locals i veïns de Balaguer han localitzat 38 espais a la ciutat on nien coloms. La majoria són al centre històric, encara que també s’estenen en zones de l’Eixample i noves urbanitzacions. Calculen que a la ciutat hi ha més de 10.000 exemplars que afecten el dia a dia de la ciutadania. Aquest col·lectiu veïnal ha elaborat un mapa on s’han senyalitzat aquests llocs i l’entregaran a la Paeria perquè adopti mesures que frenin la proliferació d’aquestes aus.

Totes les formacions polítiques del consistori han acordat per unanimitat una moció, proposada pel col·lectiu de veïns, per declarar l’excepcionalitat d’aquesta situació, elaborar un pla de xoc contra els coloms amb una continuïtat de quatre anys, dotar-lo d’assignacions anuals en els pressupostos, sol·licitar subvencions per frenar-ne la proliferació i intensificar la neteja viària del centre històric i zones on es concentren més coloms. Així ho va explicar la paera en cap, Lorena González, que va indicar que en el pròxim ple del dia 29 es presentarà aquesta moció consensuada amb tots els grups i el col·lectiu de veïns.“Farem un pas més en la lluita contra els coloms. També declararem una situació excepcional o plaga que ha de permetre’ns adoptar mesures extraordinàries”, va dir l’alcaldessa. Es preveu la creació d’una comissió de seguiment, que validarà i proposarà millores del pla de xoc. En formaran part membres de les associacions de veïns i comerciants del centre històric de Balaguer.

Paral·lelament, González va explicar que el consistori està buscant una empresa especialitzada per elaborar un cens oficial d’aquestes aus, a més d’aplicar mesures per controlar-ne la població. Aquestes passarien per dispensadors de pinso esterilitzant, entre d’altres. També valoren la possibilitat d’instal·lar gàbies per capturar-ne algunes, en funció dels resultats.

Moviment ciutadà amb gairebé 200 persones implicades

Al voltant de 200 veïns de Balaguer, l’associació de comerciants del centre històric i la de veïns del barri, s’han mobilitzat en els últims mesos per proposar solucions davant de la “invasió” de coloms i els perjudicis que provoquen els excrements tant en propietats privades com a la via pública. Van explicar que estan “desbordats” per la presència d’aquestes aus que deterioren i embruten els carrers i edificis. Des de finals d’any ja han recollit més de set-centes firmes per demanar a la Paeria que declari l’existència d’una plaga i d’aquesta manera poder prendre mesures per aturar-la. Les propostes que han presentat s’han elaborat juntament amb tècnics, biòlegs, juristes i economistes, i van assegurar que els coloms poden convertir-se en un problema greu per a la salut pública.