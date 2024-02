El Govern autoritza la planta solar d'autoconsum de Nufri a Miralcamp, la més gran de Catalunya

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La planta solar per a l'autoconsum industrial que Nufri projecta a Mollerussa serà la més gran d'aquest tipus a Catalunya. L'equipament tindrà 14,175 megawatts de potència i s'ubicarà en dos parcel·les del municipi. Aquesta mateixa setmana, el Departament d'Acció Climàtica, a través de la Direcció General d'Energia, ha atorgat a l'empresa l'autorització administrativa per poder construir la planta. Segons el Departament, aquest projecte és un "exemple" de com la indústria pot beneficiar-se de l'autoconsum fotovoltaic per proveir-se d'energies renovable i, al mateix temps, reduir la seva factura energètica i disminuir les emissions contaminants.

Segons Acció Climàtica, l'electrificació dels consums energètics permet augmentar l'eficiència energètica i també contribueix a incrementar la competitivitat. L'autoconsum fotovoltaic segueix en auge a Catalunya i, aquesta mateixa setmana, el país ha superat els 1.000 megawatts de potència en equips d'autoconsum fotovoltaic, repartits en poc més de 100.000 instal·lacions.

7,1 milions en ajuts per a estalvi i eficiència energètica en la indústria a empreses lleidatanes

La directora de l'ICAEN, Marta Morera, amb el director general de Metalic, Jordi Rull (a l'esquerra de la imatge), i el cap de la divisió de Gestió Energètica de l'ICAEN, Joan Josep Escobar (a la dreta de la imatge)Departament d'Acció Climàtica

El Departament d'Acció Climàtica ha atorgat 7,1 milions d'euros a 48 empreses de la demarcació de Lleida en el marc de la línia d'ajuts per a l'estalvi i l'eficiència energètica en la indústria. Aquests ajuts han generat una inversió total de 29 milions d'euros, i permetran contribuir a la descarbonització del sector industrial i avançar cap a un nou model energètic més net, sostenible i participatiu.

Les xifres han estat donades per la directora de l'ICAEN, Marta Morera, que aquest dijous ha visitat l'empresa Metalic SA, una de les beneficiàries d'aquest ajut. La companyia ha substituït un equip de tall làser per un de nou, més eficient des del punt de vista energètic, i també ha eliminat un dels equips de producció de nitrogen dels que disposava per a una instal·lació exterior de generació de nitrogen sense consum elèctric. Amb aquestes mesures, l'empresa lleidatana estalviarà l'emissió de 240,32 tones de CO2 anuals a l'atmosfera.