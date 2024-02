La plaga de conills repunta i destrueix milers d'hectàrees de cultius en diverses comarques

“Estem desesperats, ens estem arruïnant. Fa tres anys que no aconseguim res per la plaga de conills i la situació és insostenible.” Així de contundent es va mostrar ahir Joan Piera, agricultor de Preixana, davant la plaga de conills que s’agreuja i un any més ha arrasat gran part de les finques de cereal de municipis de l’Urgell, el Pla, les Garrigues i el Segrià. A mitjans de gener els pagesos van reclamar reactivar l’emergència per combatre la plaga, que el Govern declararà el mes vinent, malgrat que encara no ha pres altres mesures. Les àrees més afectades són les que es troben dins de zones estepàries protegides (ZEPA), les que són a prop d’infraestructures com canals o autovies i aquelles en les quals és més difícil caçar. Exigeixen mesures efectives per part de l’administració i la declaració immediata de l’emergència cinegètica tal com va anunciar la Generalitat fa més d’un mes per reduir la sobrepoblació. Per la seua part, Àlex Foix, agricultor de Verdú, va afirmar que “ja hem perdut bona part de la collita d’ordi, a moltes finques ja és el tercer any consecutiu, si no aconseguim una solució ja, a la zona de Verdú l’any que ve unes mil hectàrees no se sembraran”. Va demanar incentivar més les caceres nocturnes i en les infraestructures aplicar fosfur d’alumini o deixar-hi caçar ja que “allà la població de conills va creixent”.

Pere Roqué, president d’Asaja Lleida, va destacar que “la situació és crítica, l’administració ha de ser conscient del greu problema de la fauna cinegètica al pla de Lleida i les comarques de muntanya”. Roqué va apuntar que aquest context “afavoreix l’abandó rural”. Així mateix, va reclamar “un pla específic i l’emergència cinegètica oberta tot l’any: necessitem decisions valentes”. “Què volem: fauna cinegètica i salvatge o producció agroalimentària?, això és el que han de respondre els partits polítics els dies 5 i 6 de març al monogràfic d’agricultura al Parlament de Catalunya”, va recalcar.

Reclamen l’ús del fosfur d’alumini

Els afectats demanen utilitzar fosfur d’alumini per eliminar conills a les finques, una cosa que està prohibida per la normativa espanyola en espais agraris, i també als caus que fan al costat de les autovies i autopistes, la qual cosa sí que està permesa. La Generalitat, per la seua part, va dir que està estudiant a quins llocs és efectiu utilitzar-lo. No obstant, gestors del Segarra-Garrigues sí que el fan servir.

Pèrdues de 45.000 € per ha en cinc dies en finques de Torres de Segre

Francesc Xavier Miarnau, agricultor de Torres de Segre, va denunciar pèrdues de 45.000 euros per hectàrea en menys de cinc dies en una extensió de 5,5 hectàrees. Assegura que els conills han fet malbé gairebé un miler de fruiters i que el punt crític és el talús pròxim a l’autopista AP-2, per la qual cosa exigeix al Govern que prengui mesures urgents com l’aplicació de fosfur d’alumini. “Els talussos de l’autopista són un veritable problema i caldrà que es desbrossin, igual com netejar els bancals municipals on també proliferen al seu aire.”