Condemnat un veí de Tremp per abús sexual a una nena d'onze anys

El Tribunal Suprem ha condemnat a dos anys i mig de presó un veí de Tremp de 61 anys per abusar sexualment d’una nena el 2019 quan la menor tenia 11 anys. L’alt tribunal confirma la sentència imposada en primera instància per l’Audiència de Lleida, que també va ser ratificada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i rebutja el recurs presentat pel condemnat. La sentència li va imposar, a més, un any de llibertat vigilada, la inhabilitació per a qualsevol professió o ofici que comporti contracte regular i directe amb menors d’edat durant cinc anys i mig i el pagament d’una indemnització de 1.500 euros per danys morals.

Així, el tribunal considera provat que l’acusat va besar la nena a la boca contra la seua voluntat. La menor va explicar que l’home, conegut de la seua família, li va demanar que li llegís una carta perquè no les entenia, per a la qual cosa li va demanar que entrés en un portal. La nena va relatar que, llavors, el condemnat la va besar a la boca i la va agafar del braç, però que va poder escapar-se i a l’arribar a casa ho va explicar a la seua mare. El Suprem descarta l’al·legació del processat que la menor incorregués en contradiccions a l’assenyalar que el seu relat no conté “contradiccions rellevants ni ambigüitats” i que “conté detalls de la situació abusiva viscuda, així com interaccions amb l’agressor”. Així mateix, afegeix que “es detecta un sentiment de vergonya pel fàstic que li va provocar el que li va fer l’acusat, per la qual cosa va intentar treure’s aquesta sensació rentant-se la boca quan va arribar a casa seua”.L’acusat va al·legar que el testimoni de la nena no tenia credibilitat, ja que l’Audiència el va absoldre en la mateixa sentència d’haver abusat d’una altra menor a la mesquita de la capital del Pallars Jussà al determinar que no hi ha prou proves. També va demanar anul·lar la sentència a l’assenyalar que hi va haver errors en la traducció de la seua declaració al judici, la qual cosa rebutja el Tribunal Suprem.

A judici un altre acusat d’abusos a la seua neboda a l’Urgell

■ La Fiscalia sol·licita una condemna de 15 anys de presó per a un home de 52 anys acusat d’abusar sexualment d’una neboda que té una discapacitat intel·lectual. El judici està previst que se celebri demà dimecres a l’Audiència de Lleida. Segons l’escrit del Ministeri Públic, els fets van tenir lloc en una localitat de l’Urgell fins a finals del 2021. La Fiscalia acusa l’home d’un delicte continuat d’abús sexual a una menor d’edat amb l’agreujant de parentiu. El seu escrit assenyala que l’acusat va fer tocaments en reiterades ocasions a la menor a canvi de tabac o de deixar-li el mòbil. D’altra banda, la Fiscalia demana una condemna d’un any de presó i un any de llibertat vigilada per a un acusat d’un delicte de corrupció de menors. El judici està previst per a dijous a l’Audiència.