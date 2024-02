Els veïns trien la temàtica d'un mural

Recreació virtual d’un dels dos temes a plasmar al mural. - A.S.

L’ajuntament de Saidí ha obert un procés participatiu per decidir com decorar la paret de l’edifici Pafer, ubicat a l’entrada de la localitat, segons han indicat fonts municipals. Està previst portar a terme una important obra d’art urbà sobre aquesta paret, i per això, el consistori ha decidit demanar consell ciutadà sobre les dos opcions plantejades. L’elecció es durà a terme durant tota aquesta setmana perquè l’artista Oriol Arumí pugui iniciar la seua obra artística el mes de març.

D’aquesta manera, les dos vies d’elecció seran: de forma presencial a les oficines municipals de 9.00 hores a 14.00 hores o a través d’un enllaç per Facebook. Les dos opcions que s’ofereixen per elegir són la d’un avi amb el seu net en un camp de presseguers i la d’una nena fent un foto amb el seu telèfon mòbil.