L'Urgell no cobrarà la derrama del març als que no van regar el 2023

L’assemblea de regants del Canal d’Urgell va avalar diumenge eximir del pagament de la derrama de l’any passat els agricultors que no van regar arran del tancament del canal i la prohibició de donar aigua als cultius herbacis per prioritzar els fruiters. La derrama és de 83 euros per hectàrea i una part dels regants (propietaris de finques de menys de tres hectàrees, que efectuen un sol pagament, o el primer de dos pagaments a la campanya: el març i l’octubre) l’abonen tota o parcialment al març, de manera que sí que van pagar el primer rebut (el canal no va tancar fins a l’abril). Ara, la comunitat de regants ha decidit no posar al cobrament les derrames corresponents a aquest març a aquests agricultors. En total, el canal deixa de percebre més de 3 milions d’euros, si bé per cobrir-los confia a rebre una subvenció pública. L’assemblea va servir diumenge per posar sobre la taula que l’inici de la campanya de regs, oficialment el 19 de març, es farà amb restriccions d’aigua. Aquest any la comunitat de regants donarà la mateixa aigua a tots els cultius, a diferència de l’any passat, quan el cereal es va sacrificar per la supervivència dels fruiters. Aquest any 2024 l’aigua s’assignarà a partir dels torns de reg o hidros que permetin en cada moment les reserves dels pantans. Actualment, Oliana i Rialb, que proveeixen l’Urgell i el Segarra-Garrigues, tenen 166,5 hectòmetres cúbics d’aigua i els regants estimen que permeten dos torns de reg. Tanmateix, cultius com alguns fruiters requeriran uns 4,5 hidros, per la qual cosa és previsible que alguns regants apostin per deixar de regar els herbacis per assegurar la producció de fruita. Qui tingui cereal i fruita prioritzarà els fruiters, va opinar el president dels regants, Amadeu Ros.

Els pantans del Segre guanyen mig hectòmetre cada dia

Els pantans del Segre, Oliana i Rialb, han guanyat en l’última setmana 3,6 hectòmetres cúbics d’aigua, al voltant de mig cada dia. I porten així des de fa setmanes, ja que el mes passat emmagatzemaven 13,4 hectòmetres menys. Uns 60 hectòmetres del total (actualment 166) estan assignats a proveïments i cabal ambiental, de manera que no són utilitzables per al regadiu.