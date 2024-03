Suplanten una botiga d’alimentació d’Almacelles en una aplicació

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’ajuntament d’Almacelles va alertar ahir d’un frau que afecta un establiment d’alimentació de la localitat. Concretament, han suplantat la botiga Mercat més barat a l’aplicació Too good to go. El consistori va denunciar el cas a través del seu perfil a les xarxes socials en què es pot veure com l’aplicació ofereix diferents packs d’aquest establiment, situat al carrer Major. Recorden que es tracta d’un frau. Els cossos policials i l’Oficina de Seguretat de l’Internauta (OSI) alerten periòdicament de la detecció d’intents d’estafa de ciberdelinqüents que suplanten administracions, entitats bancàries i organismes, entre d’altres.

Es tracta d’un delicte a l’alça. Concretament, els Mossos d’Esquadra van arribar a registrar l’any passat prop de 6.000 denúncies per estafa a Lleida, la qual cosa representa més de 16 cada dia. Aquest delicte, que ha augmentat un 20,8 per cent respecte al 2022, ja suposa el 23,3 per cent del total d’infraccions penals a la província. Nou de cada deu fraus es cometen a través de la xarxa. Entre les modalitats de fraus, en els últims mesos han augmentat les alertes per les estafes conegudes com “el familiar en conflictes”, amb l’enviament de SMS simulant ser un familiar o conegut per aconseguir la transferència de diners, així com els enllaços fraudulents per aconseguir l’accés a dades personals.