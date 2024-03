La renovació dels bungalous, per al 2025

La reforma dels divuit bungalous de l’antiga àrea vacacional de la Pobla de Segur al costat de l’estació de tren s’abordarà el proper any. La intenció era començar el 2024 mitjançant la creació d’una FP de maçoneria però la iniciativa s’ha demorat ja que és el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) el que ha de donar el vistiplau a la creació d’aquest cicle de formació professional dual.

Tècnics del SOC tenen previst verificar l’espai vacacional en una visita que faran a la població del Jussà la setmana vinent, segons va explicar l’alcalde, Marc Baró. Al principi, es contemplava que l’FP fos d’un any però ara es proposarà que sigui estable. L’objectiu és que els alumnes puguin trobar feina després en empreses del territori per garantir mà d’obra i l’assentament dels joves al territori. També es preveu que s’imparteixin nocions sobre la instal·lació de plaques solars i aplicació d’energies renovables. La reforma integral dels bungalous passa per la renovació completa dels interiors i una nova disposició de l’espai actual perquè puguin acollir quatre persones cada un. La intervenció pot comportar el canvi d’envans, la construcció d’entresolats i la remodelació de l’actual estructura per habilitar dormitoris, un lavabo i una cuina menjador, va explicar Baró. També comptarà amb espais exteriors comuns. D’aquesta manera, l’ajuntament pretén que puguin acollir turistes durant els mesos d’estiu i estudiants durant el curs acadèmic, amb la qual cosa es contribuirà a resoldre la problemàtica de la falta d’habitatge de lloguer per a aquest col·lectiu en els dos Pallars.L’ajuntament va descartar retirar els bungalous i substituir-los per mòduls prefabricats, com havia contemplat el 2023 al principi. Les edificacions no s’ajusten a l’actual normativa urbanística i el consistori ha optat per crear una FP dual de maçoneria que ocuparà una desena d’estudiants per reobrir-los. Ells seran els encarregats de reformar cada una de les construccions, en desús des de fa temps.D’altra banda, el consistori ha contractat una tècnica que elaborarà durant aquest any el projecte de renovació dels bungalous per concretar els costos i les reformes que es necessiten. També s’analitzarà com és possible accedir a altres subvencions.