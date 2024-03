La Generalitat compra al BBVA 16 pisos a Lleida per a lloguer social i evitar desnonaments

El departament de Territori ha adquirit a les comarques de Lleida 16 pisos per dret de tempteig a l’entitat bancària BBVA per ampliar el parc públic d’habitatge i evitar així que les famílies vulnerables que hi viuen perdin la casa. Es tracta d’habitatges gestionats des de 2021 per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), a través d’un conveni amb l’entitat financera per mantenir les famílies a les seues llars. Els pisos s’han comprat amb un preu unitari pactat de 45.000 euros cada un, la qual cosa ha suposat un estalvi del 42% respecte a la mitjana de les adquisicions que es van fer per dret de tempteig el 2023, que va ser de 77.390 euros.

El Govern ha exercit el dret de tempteig per a uns altres 379 pisos a Catalunya per un import total de 17,7 milions d’euros i aconsegueix així ampliar el parc públic de lloguer social, format per un total de 18.281 immobles. Els pisos adquirits a les comarques lleidatanes es troben a Lleida ciutat amb 10 pisos; 2 a Cervera; 2 a Mollerussa; un a Balaguer i un altre a Torrelameu. L’Agència de l’Habitatge exerceix el dret de tempteig des de l’any 2015, que dona preferència a l’administració per comprar pisos adquirits en un procés d’execució hipotecària o a través de compensació o amb el pagament del deute amb garantia hipotecària. En aquest període s’han comprat més de 4.100 pisos per la via del tempteig i retracte.Aquestes adquisicions s’inclouen en el programa del Govern per impulsar la incorporació de 10.000 habitatges al parc de lloguer social de Catalunya fins al 2026. D’aquests 10.000, 500 s’aconsegueixen a través d’aquesta via. El 2023, el total de pisos comprats va ser de 544, amb una inversió final de 42,1 milions d’euros, superant les previsions. El mateix programa preveu també la compra d’edificis a grans tenidors, a través del qual s’han comprat 44 pisos en diferents municipis, per gairebé 70 milions, amb la qual cosa les adquisicions directes del departament de Territori arriben al miler d’habitatges en un any. D’altra banda, la Generalitat ha adquirit recentment pisos a la Pobla de Segur i ho negocia a Sort.

Balaguer gestiona ara 119 pisos de lloguer social, 13 del Govern català

La Paeria de Balaguer gestiona en l’actualitat fins a 119 habitatges en règim de lloguer social. D’aquests, 34 són propietat de la Paeria, 13 són cedits per l’Agència de l’Habitatge, uns altres 7 són cedits per particulars i 65 habitatges estan a la borsa pública d’habitatge. A aquests cal sumar els cinc que la Generalitat està habilitant en una casa heretada, que també es destinaran al lloguer social i els tres que va adquirir recentment la Paeria al centre històric de la capital. D’altra banda, el consistori de Balaguer va aprovar en el ple un conveni amb l’agència d’habitatge per fomentar la conservació, manteniment i rehabilitació d’edificis d’habitatges públics a través de la inspecció tècnica (ITE). La paera en cap, Lorena González, va apuntar que aquesta eina permet fer una diagnosi per saber com estan els habitatges, evitar-hi deficiències greus i actuar quan sigui necessari.