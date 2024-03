Impulsen la recuperació de l'antic pou de gel i el castell

Visita dels tècnics de Cultura al municipi de Torrent. - A. T. C

L’ajuntament de Torrent de Cinca ha iniciat els tràmits per recuperar part del patrimoni cultural del municipi, com el pou de gel, les restes del castell i la creu de terme a la plaça, declarats com a béns d’interès cultural.

Uns quants tècnics de Patrimoni Cultural del govern d’Osca van visitar el municipi per conèixer aquests elements i poder oferir assessorament i col·laboració per a la recuperació d’aquest patrimoni municipal.