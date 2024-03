Mequinensa, paradís per al rem europeu

El Capri Club Mequinensa és tot un referent en rem per a clubs i seleccions europees. Les seues instal·lacions, ubicades en un escenari ideal com és el pantà de Mequinensa, atreuen des de fa anys esportistes europeus que han triat aquesta localitat del Baix Cinca per preparar les competicions de la temporada. “Els atreu l’escenari perquè tenen molts quilòmetres per entrenar-se”, explica Maria Teresa Gòdia, presidenta del Capri Club. “Venen en aquesta època perquè aquí el clima és més càlid que el que tenen als seus països, la qual cosa els permet fer una pretemporada més llarga. Entrenar-se amb les condicions climàtiques que hi ha als seus països és més dur.”

A començaments del mes de febrer ja van ser a Mequinensa dos clubs neerlandesos, amb un total de 55 persones entre esportistes, tècnics i acompanyants, que venien per primera vegada. Dissabte passat va marxar la selecció alemanya sub-23 de rem, masculina i femenina, que comptava amb un total de setanta persones. “Des del 2015 venen a Mequinensa a preparar les competicions de la temporada. Només van deixar de vindre el 2020, l’any de la pandèmia”, afegeix Gòdia. La setmana que ve s’espera un altre club alemany, que també ha elegit Mequinensa com a escenari per preparar la temporada.“Valoren també que és un lloc tranquil, en el qual no hi ha més clubs compartint les instal·lacions i la prova és que tornen cada any i atreuen nous clubs, als quals els comenten els avantatges que tenen aquí.”Per una altra banda, la presidenta destaca també l’esforç que fan des d’“un club petit” i valora molt positivament que “la Federació Espanyola de Rem ens ha distingit com el Club del 2023, premi que anirem a recollir el dia 17.”Gòdia afegeix que “ens plantegem organitzar un torneig estatal el 2025”.