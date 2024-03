Transports destina tres milions per a la millora de la travessia de Vilagrassa

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El ministeri de Transports ha adjudicat per tres milions d’euros les obres de millora de la travessia de l’N-II a Vilagrassa, amb una longitud de poc més de dos quilòmetres. Es contemplen obres de millora de les interseccions i reordenar els accessos, substituint la intersecció actual per una glorieta i una altra al límit del terme municipal de Tàrrega per millorar els accessos des del nucli urbà cap a la xarxa de camins rurals, a més de millorar la seguretat viària a la zona. Es construiran voreres al llarg de tot el traçat, es faran els drenatges i es millorarà la il·luminació. Una vegada acabades les obres la travessia se cedirà a l’ajuntament de Vilagrassa.