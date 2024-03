Més de 30 vies afectades aquest dissabte per les condicions meteorològiques

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Servei Català de Trànsit ha informat aquest dissabte que hi ha 34 vies afectades per les condicions meteorològiques, entre les quals es troben talls en la GIV-4016 (Girona) i la N-260 en la Pobla de Segur (Lleida) per despreniment, segons un comunicat.

També és obligatori l’ús de cadenes en altres vies de la província de Lleida com a la C-28, N-230 i N-260, així com la C-16 entre Bagà (Barcelona) i Bellver de Cerdanya (Lleida).

Els Bombers de la Generalitat han assistit a vehicles atrapats a la neu a Alp (Girona) i Alt Àneu (Lleida) i almenys tres accidents per pluja a la carretera C-25 a l’altura de Santa Maria d’Oló, Avinyó i Sant Bartomeu del Grau (Barcelona).

També els Bombers han rebut des de les 9 hores d’aquest dissabte 80 avisos relacionats amb la pluja i el vent, la majoria concentrats a les regions d’emergències Metropolitana Nord (50 avisos), Metropolitana Sud (13 avisos) i, en menor mesura, s’han registrat 8 avisos en Girona, 5 a Tarragona i 3 a Lleida.

La C-35 a Granollers (Barcelona) també ha estat tallada als dos sentits a causa de l’incendi d’un munt de ferralla en una nau industrial.