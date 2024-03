Dispensari mèdic sense barreres arquitectòniques a Arties

L’ajuntament de Naut Aran vol reformar el dispensari mèdic de la plaça Urtau d’Arties per suprimir les barreres arquitectòniques, ampliar-lo i dotar-lo de nous espais i instal·lacions. El projecte ja ha rebut l’aprovació inicial del consistori i preveu una inversió d’uns 200.000 euros en aquest equipament, instal·lat al mateix immoble on es troba una sala polivalent municipal i els despatxos de l’entitat municipal descentralitzada (EMD).

El projecte per reformar el dispensari, actualment en període d’informació pública, preveu substituir els tres esglaons a l’entrada d’aquest equipament mèdic per una rampa, i instal·lar noves baranes d’acer de doble altura. També està previst portar a terme demolicions a l’interior per reordenar-lo i aconseguir que tots els recorreguts siguin accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda.Així mateix, està previst ampliar la superfície d’aquest equipament sanitari incorporant part de l’espai de l’edifici que ara correspon a la sala polivalent municipal. D’aquesta manera, es pretén habilitar una nova sala per a consultes, així com nous espais específics dedicats a prestar els serveis d’hospital de dia i cirurgia. Una vegada s’aprovi el projecte de forma definitiva, serà necessari convocar un concurs per adjudicar les obres. S’estima que portar-les a terme requerirà uns tres mesos una vegada es posin en marxa. Al marge d’aquest dispensari local, el pressupost de la Generalitat per a aquest any contempla una partida per a obres a l’Espitau d’Aran.