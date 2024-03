La nevada deixa gruixos de més de 30 cm i 160 alumnes del Pirineu, sense transport escolar

El temporal d’ahir va deixar més de trenta centímetres de neu nova en punts del Pirineu com les estacions d’esquí de Boí Taüll i Port Ainé. Les nevades van dificultar fins al migdia la circulació per deu carreteres de les comarques de muntanya. També van obligar a cancel·lar 17 rutes de transport escolar, la qual cosa va deixar sense servei 160 estudiants del Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça. A la primera comarca es van anul·lar cinc línies a la Vall Fosca, mentre que a la segona se’n van suspendre 11 a la Vall de Boí i 1 al Pont de Suert. A la resta del Pirineu el transport escolar va funcionar sense incidències.

La nevada d’ahir va baixar a cotes de 700 metres i va tenyir de blanc els carrers de la Seu d’Urgell. També va deixar paisatges de postal en municipis com el Pont de Suert o Rialp. Segons el Meteocat van caure 18 centímetres a la Bonaigua, 15 a Llagunes i 8 a Isil. Aquestes precipitacions asseguren un bon final de temporada per a l’esquí (vegeu la pàgina 17). Les pluges van escombrar tota la província i van deixar més de 21 litres a la Pobla de Segur i gairebé 16 a Tàrrega.D’altra banda, el vol procedent de Palma que havia d’aterrar al matí a la Seu no va poder arribar-hi i va haver de ser desviat fins a Alguaire. Segons va confirmar la companyia Air Nostrum, que opera la línia, el motiu va ser el temporal, que va complicar les operacions. Els passatgers que viatjaven a Palma des de la Seu també van haver de ser traslladats per carretera fins a l’aeroport de Lleida. D’altra banda, el vol de la tarda que uneix l’Alt Urgell amb Madrid es va oferir amb normalitat, segons Aeroports. Per avui es preveuen noves nevades a totes les comarques del Pirineu, que podrien arribar a deixar més de 20 centímetres en cotes situades per sobre dels 1.300 m. Davant d’aquesta situació, Protecció Civil manté activa l’alerta del pla Neucat. A la resta d’Espanya també es van registrar intenses nevades a províncies com Conca, Albacete, Guadalajara o Zamora. A l’última van rescatar un grup d’estudiants que havien quedat atrapats en un alberg.